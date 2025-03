Marketagent Schweiz: Roland Zeindler wird Geschäftsführer

Publiziert am 06.03.2025

Nach einer Änderung in der Eigentümerstruktur hat Marketagent Schweiz AG Roland Zeindler zum neuen Geschäftsführer des Zürcher Büros ernannt. Das Unternehmen vollzieht damit nach 15 Jahren einen personellen und strategischen Neuanfang.

«Mit dieser Neuausrichtung setzen wir ein klares Zeichen für zukunftsorientierte Forschung – agil, vernetzt und immer einen Schritt voraus», wird Zeindler in einer Mitteilung zitiert. Der neue Geschäftsführer bringt 30 Jahre Erfahrung in der Markt- und Meinungsforschung auf Auftraggeberseite in der Schweiz mit.

Thomas Schwabl, Gründer der Marketagent Schweiz AG, bleibt dem Unternehmen in neuer Rolle erhalten: «Wir gehen voller Optimismus und Tatendrang auf die gemeinsame Reise in der Schweiz. Roland ist ein erfahrener Kollege, der mit uns ausgetretene Wege verlassen wird und Marketagent Schweiz in die Zukunft führt.»

Die Reorganisation beinhaltet auch eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Zürcher Büro und der Marketagent-Mutter in Baden bei Wien. Künftig steht ein interdisziplinäres Team von 30 Fachleuten für die Consumer Research Studien zur Verfügung.

Das Portfolio umfasst massgeschneiderte Ad-hoc-Studien, Multi-Client-Analysen und KI-gestützte Tiefeninterviews. Eine Innovation ist die Integration von KI-basierten Online-Tiefeninterviews in quantitative Fragebögen. «Offene Fragen werden so zur Zigarette der Zukunft», so Zeindler und präzisiert: «Simple offene Fragen stehen vor einer Wachablöse und erfahren ein KI-Upgrade.»

Das Unternehmen realisiert jährlich über 1000 Studien an den Standorten Zürich, Baden, Wien und Maribor. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Unternehmen wie Bell, Sunrise, Ricardo und Geberit. (pd/cbe)