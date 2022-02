Alpian: Roman Balzan wird Chief Marketing Officer

Roman Balzan ist zum Chief Marketing Officer mit Wirkung zum 01.01.2022 ernannt worden. Als erfahrener Marketingexperte mit umfassenden Kenntnissen in integriertem Marketing und Markenkampagnen wird er für die gesamte Marken-, Marketing- und Markteinführungsstrategie des Schweizer Fintech-Startups verantwortlich sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seine primäre Aufgabe ist es daher, Vertrauen und Legitimität für das Startup in der Aussenwelt und in der digitalen Welt aufzubauen - zum einen durch Alpians Bildungs- und Finanzkompetenzplattform i-vest.ch und zum anderen durch verschiedene Marketing- und Kommunikationskampagnen. Roman Balzan ist seit 2020 bei Alpian. Zuvor war er in leitenden Marketingpositionen bei Google und dem US-amerikanischen Scooter-Sharing-Riesen Lime tätig. Er begann seine Karriere am IFJ Institut für Jungunternehmen / Venturelab und schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen HSG ab.

«Da 2022 ein entscheidendes Jahr für uns sein wird, glauben wir fest an Romans Fähigkeit, unsere Entwicklung zu unterstützen und Alpian zu einer starken Marke unter den innovativen Schweizer Finanzdienstleistern zu machen. Seine Erfahrung und die Arbeit, die er seit seinem Eintritt bei Alpian im Jahr 2020 geleistet hat, zeugen von seinem tiefen Verständnis dessen, was Alpian ist und werden will: die weltweit erste digitale Privatbank, die Investitionen und Premium-Banking für alle zugänglich macht», wird Schuyler Weiss, CEO von Alpian, in der Mitteilung zitiert.

Roman Balzan fügt hinzu: «Wir haben Alpian und seine Marke nun seit fast zwei Jahren entwickelt und wir freuen uns auf das Jahr 2022, da wir erwarten, dass wichtige Meilensteine erreicht werden. Meine Hauptaufgabe war es, Alpian als einen disruptiven und inspirierenden Newcomer mit einer bedeutungsvollen Philosophie zu positionieren: Reichtum geht über Geld hinaus; es geht auch darum, in sich selbst zu investieren. Alpian möchte das Wort Investieren neu definieren, und ich freue mich sehr darauf, Teil dieser Reise zu sein.» (pd/mj)