Competec-Gruppe: Roman Reichelt wird CMCO

CMO of the Year

Saskia von Moos holt die Auszeichnung

Saskia von Moos holt die Auszeichnung

Die Marketingchefin von Intelligentfood Schweiz hat den CMO of the Year Award in Zürich entgegengenommen.

Die Marketingchefin von Intelligentfood Schweiz hat den CMO of the Year Award am Donnerstagabend im Papiersaal in Zürich entgegengenommen. Unter ihrer Leitung sei ein wahrer Hype auf Mate-Getränke entstanden, urteilt die Jury.