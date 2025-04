FRZ: Rückblick mit Unteregger-Auftritt

APG|SGA

Neuer Partner für Basler ÖV-Werbung

Die Vermittlung aller Werbeformate in und an Basler Trams und Bussen übernimmt neu die APG. Die Zusammenarbeit erweitert das Angebot für ÖV-Werbung in den grössten Schweizer Städten.