Publiziert am 02.05.2024

Die stark fragmentierte Mediennutzung geht mit einem Rücklauf im linearen TV einher. Für eine effektive Kampagne ist es daher wichtiger denn je, die Zielgruppe geräteübergreifend zu erreichen und ein nahtloses Kundenerlebnis über verschiedene Kanäle hinweg zu schaffen.

McDonald's Schweiz hat als Lösung auf diese Herausforderung gemeinsam mit OMD Schweiz und Teads die aktuelle Kampagne auf dem grössten Bildschirm des Haushalts platziert: Auf dem Homescreen des LG Smart TV. Dieser neue Kanal bietet mehrere Vorteile, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Premiumplatzierung erreiche Nutzer in einer Lean-Back-Situation, in der sie sehr aufnahmefähig seien. Das Ad sei prominent in einem markensicheren und hochwertigen Umfeld platziert. Die User würden im Moment des «Einschaltens» eingebunden – ein idealer Zeitpunkt um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu wecken und mit relevanten Informationen zu versorgen.

Verfeinert wird der gesamtheitliche Ansatz mit Contextual- und Audience-Daten im Bereich inRead, wie es weiter heisst. So könne das Publikum effektiv über verschiedene Geräte hinweg angesprochen werden.

«Ich bin begeistert und stolz darauf, unsere enge Partnerschaft mit McDonald's und OMD Schweiz durch unsere erste LG-Homescreen-Kampagne in der Schweiz demonstrieren zu können», wird Simon Keller, Sales Director Teads, in der Mitteilung zitiert. «Die First-Mover-Kampagne beweist die Innovationsbereitschaft von McDonald's in einem Marktumfeld, in dem die Reichweite des linearen TV-Konsums rückläufig ist. Durch diese neue Premium-Platzierung werden wir zweifellos dazu beitragen, das Bewusstsein für die Marke McDonald's zu stärken und gleichzeitig den Nutzern eine einzigartige und ansprechende Erfahrung zu bieten.» (pd/cbe)