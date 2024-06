Publiziert am 05.06.2024

Livesystems berücksichtigt «erstmals in der Branche» die saisonalen Schwankungen, die das Verhalten der Menschen in der Schweiz abbilden – sei es Skifahren im Winter, Wandern im Frühling und Herbst oder beim Einkaufsbummel in den Städten zur Vorweihnachtszeit. Diese Faktoren stehen Werbetreibenden bei Livesystems nun für ihre Planung zur Verfügung, um den optimalen Kampagnenzeitraum und das passende Produkt für ihre Zielgruppe auszuwählen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Um diesen Ansatz zu ermöglichen, habe Livesystems in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Intervista die Frequenz der Datenerhebung stark erhöht. Anstelle von zwei Messzeitpunkten pro Jahr, erfolge neu eine kontinuierlich Ganzjahresmessung. Diese Umstellung ermögliche eine detailliertere und dynamischere Kampagnenplanung und bilde die Grundlage für die Darstellung von Saisonalitäten. Zudem wurde das Mobilitätspanel per 1. Januar 2024 von 3000 auf 4000 Personen erhöht, die tagtäglich gemessen werden, wie es weiter heisst. Durch die erhöhte Granularität in der Datenerhebung können Werbetreibende nun Bewegungsmuster bis auf die Ebene von einzelnen Kalenderwochen herunterbrechen und in ihre Kampagnenplanung integrieren, was laut Livesystems «eine realistischere Abbildung der Kontakte und Reichweiten bietet».

In diesem Zug wird auch das Preismodell harmonisiert, wie es heisst: Alle Produkte basieren auf einem TKP-Modell, welches sich an der gängigen Marktpraxis orientiert. Eine dynamische Preisberechnung berücksichtige die Saisonalität sowie die Wochentage und bei Bedarf auch ausgewählte Zeitslots. Damit werde sichergestellt, dass Werbekundinnen- und Kunden jeweils nur die Kontakte bezahlen, die sie in der gewählten Zeit auch erreichen. Insgesamt erzielt das Netzwerk von Livesystems über einen Kampagnenzeitraum von acht Wochen laut eigenen Angaben eine Nettoreichweite von 96 Prozent.

Über die Plattform Broadsign erhalten Werbetreibende und Agenturen Zugang zum gesamten DOOH-Inventar von Livesystems. Damit können Kampagnen in Echtzeit und automatisiert gebucht und ausgespielt werden. Livesystems hat über 13'000 programmatisch buchbare Screens in mehr als 1700 Zonen. Es sei damit «das grösste programmatisch buchbare DOOH-Netzwerk der Schweiz». (pd/cbe)