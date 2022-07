Neo Advertising: Salesteam in Genf, Zürich und Bern verstärkt

Neo Advertising hat sein Salesteam um drei neue Key Account Manager verstärkt: Thomas Estermann (seit Mitte Februar), Rico Krebs sowie Laurent Durand (beide seit 1. Juli). Sie berichten direkt an den COO Florian Maas, wie es in einer Mitteilung heisst.

Thomas Estermann, der bereits Mitte Februar als Senior Key Account Manager zu Neo gestossen ist, verfügt über 23 Jahre Branchenerfahrung. Unter anderem war er bei Tamedia, Werbeweischer und Clear Channel beschäftigt. Er arbeitet am Standort Goldbach-Küsnacht und betreut schwerpunktmässig Kunden aus dem Automobilsektor, Detail-und Onlinehandel sowie einen Teil der Deutschschweizer Agenturen.

Rico Krebs verstärkt des Sales-Team in Bern. Rico wird die Direktkunden in der Region Basel, Bern und Mittelland betreuen. Krebs verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienbranche. Zuletzt vermarktete er bei IMS den SCB und den Bärnerbär.

Laurent Durand verstärkt das Salesteam in Genf und wird sich um den französischen Markt kümmern. Er kann auf über20 Jahre Media-Erfahrung in Frankreich und der Schweiz zurückgreifen. Zuletzt vermarktete er OOH und DOOH-Angebote bei TPG in der Westschweiz.