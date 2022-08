Kundinnen und Kunden der Migros können sich ab sofort die Original Tipp-Kick-Spielfiguren nach Hause holen. Die Promotion dauert bis zum 26. September 2022, wie es in der Mitteilung heisst.

Ob ein Plauschturnier mit Freunden an der Grillparty oder ein Familien-Turnier – mit den Original Tipp-Kick-Spielfiguren in der Migros-Sonderedition wird jede und jeder zum Fussballstar. Ganz nach dem Motto: «Das Eckige muss ins Eckige.» 22 Tipp-Kick-Stars (11 Spielerinnen und 11 Spieler) aus insgesamt 16 Nationen können ab sofort gesammelt werden.

Darunter sind Spielerinnen und Spieler grosser Fussballnationen wie Deutschland, Frankreich oder Brasilien. Aber natürlich auch die Schweizer Nati oder Fan-Lieblinge wie Portugal gehören zur Tipp-Kick-Mania-Mannschaftsaufstellung.

Migros-Kundinnen und -Kunden erhalten bei ihrem Einkauf pro 20 Franken einen Sticker, den sie in einen Sammelbogen kleben können. Wer einen vollen Sammelabschnitt mit 10 Stickern gefüllt hat, kann eine Tipp-Kick-Spielfigur an der Migros-Kasse beziehen. Die Verpackung, in der sich die Figur befindet, ist gleichzeitig auch eine Torwand, damit sich Spielerinnen und Spieler sogleich warmschiessen können. Wer das eigene Tipp-Kick-Team komplettieren möchte, kann in der Migros zusätzlich ein Spieleset mit Goalies oder Spielfeld kaufen.

Online bietet die Migros zudem einen Spielbegleiter zum Punktezählen mitsamt Stadionatmosphäre an. Sollte für einmal ein Gegenspieler fehlen, bietet die Seite zudem Spielideen für Einzelspieler an. Für Spielertransfers ganz ohne Handgeld und Transfersummen finden Sammler auf der Plattform Migipedia eine Tauschbörse. (pd/wid)