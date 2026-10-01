Promotion-Tools: Samsung vergibt Marketing-Logistik

Publiziert am 01.10.2026

Promotion-Tools und Samsung Electronics Switzerland, die Schweizer Landesgesellschaft von Samsung Electronics mit Sitz in Zürich, haben einen Warehouse- und Logistikvertrag abgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Promotion-Tools ist damit ab sofort für Lagerung, Kommissionierung und Transport der Marketingmaterialien und POS-Möbel zuständig, die Samsung für seine Auftritte im Handel und an Events einsetzt. Dazu stellt der Dienstleister seine digitalen Steuerungssysteme und seine Infrastruktur für die Verwaltung der Marketing-Materialien zur Verfügung.

«Mit Promotion-Tools haben wir einen Partner gefunden, der unsere Marketing- und POS-Materialien professionell verwaltet und uns die nötige Flexibilität für unsere Retail- und Eventaktivitäten in der Schweiz bietet», lässt sich Toni Koller, Marketing Director von Samsung Electronics Switzerland, in der Mitteilung zitieren. Timur Viskhapov, Managing Partner von Promotion-Tools, spricht von der «gesamten Marketing-Logistik» bis zur Installation vor Ort. Laut Mitteilung entscheidet Samsung allerdings situativ, welche Leistungen im Einzelfall beauftragt werden.

Promotion-Tools entwickelt und produziert neben der Logistik auch Retail-Möbel und Eventmaterialien und übernimmt Auf- und Abbau vor Ort. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über vier Lagerstandorte mit rund 15'000 Quadratmetern Fläche und 24'000 Palettenplätzen, über 20 Fahrzeuge und rund 30 Mitarbeitende. Kundinnen und Kunden haben über eine Webplattform rund um die Uhr Zugriff auf Bestände und Auftragsstatus.

Promotion-Tools gehört zur inhabergeführten Thryve Group mit Sitz in Schlieren, die auch die Agenturen Rawcut, Wetalkwithyou und Swissper umfasst. (pd/cbe)