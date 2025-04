Sunrise: Sandro Tschuor übernimmt Brand & MarComs

TBWA\Zürich

Werben bei erhöhter Aufmerksamkeit

Die Agentur hat für Post Advertising die Strategie «Cross-Moments-Advertising» entwickelt. Gesetzt wird auf gezielte Werbeimpulse: ob an der Tankstelle, in der App oder in der Filiale selbst.