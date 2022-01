Ringier Advertising: Sarah Näf leitet Media Services

Vor sechs Jahren hatte Evelyn Eisenhauer den Media Service Print bei Ringier Advertising übernommen. Nach und nach verantwortete sie zudem das Backoffice, die Druckvorstufe und den Media Service Digital. In dieser Zeit zeichnete sie massgeblich verantwortlich für die Einführung diverser Management und Sales Tools sowie die Integration der Axel Springer Schweiz Medien in das Ringier Advertising Portfolio, wie es in einer Mitteilung heisst. Nach erfolgreichem Abschluss ihres Executive MBA in Digital Leadership möchte sich die 46-Jährige nun einer neuen Herausforderung stellen.

«Evelyn Eisenhauer hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Dafür danken wir ihr herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir mit Sarah Näf eine langjährige Medienexpertin gewinnen konnten, die den Bereich kompetent und zukunftsgerichtet fortführen wird», wird Thomas Kords, Director Operations bei Ringier Advertising, in der Mitteilung zitiert.

Sarah Näf startete im April 2019 im Contract Management bei Admeira. Ein Jahr später übernahm sie die Gesamtleitung des Contract Management für Admeira und Ringier Advertising. Davor war die 32-Jährige in verschiedenen Positionen bei Dentsu tätig, zuletzt als Head of Electronic Media. Sarah Näf hält einen Bachelor of Sciences in Communications der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. (pd/cbe)