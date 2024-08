Publiziert am 01.08.2024

Zum zweiten Mal in Folge wird im November dieses Jahres der Schaffhauser Marketing-Star gekürt. Teilnehmen können Start-ups, Jungunternehmen oder Personen, die kürzlich ein sinnvolles, aussergewöhnliches und erfolgreiches Projekt, Produkt oder eine Dienstleistung in Schaffhausen lanciert haben. Der Marketing Club Schaffhausen tritt als Veranstalter auf, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Drei Finalisteninnen oder Finalisten treten an der Fachveranstaltung «Marketingarena» am 6. November 2024 im Kinepolis Schaffhausen gegeneinander an und tragen live ihren Pitch vor. Innerhalb von drei Minuten müssen sie das Publikum vom eigenen Konzept überzeugen. Im Live-Voting wird schliesslich der Schaffhauser Marketing-Star 2024 gekürt. Der Preis ist mit 3000 Franken sowie einer Jahresmitgliedschaft für den Marketing Club Schaffhausen dotiert. (pd/nil)