On: Schuhfirma kämpft mit Lieferengpässen

Der Jubel über den Börsengang des Schweizer Turnschuhherstellers On ist verstummt. Der Grund: Die steigenden Covid-Fallzahlen in Vietnam beeinträchtigen das Geschäft, berichtet die SonntagsZeitung. Fabriken mussten wegen Corona-Fällen schliessen.

Für On sind das schlechte Nachrichten. Das Zürcher Unternehmen, bei dem Roger Federer Werbebotschafter und Investor ist, stellt praktisch alle Schuhe in Vietnam her. Wie stark die Schliessungen On treffen, kommentierte die Firma zunächst nicht. Eine Sprecherin verwies eine vorgeschriebene Quiet Period. Im Detail nimmt On dagegen im Börsenprospekt Stellung. «Wir wurden in der Vergangenheit und werden weiterhin nachteilig beeinflusst von Betriebsstörungen im Zusammenhang mit Covid-19», steht dort. Das Unternehmen verweist auf «Unterbrüche in der Lieferkette und den Geschäftstätigkeiten.»

On rechnet laut dem SonntagsZeitungs-Artikel damit, dass diese Probleme andauern und die finanzielle Situation der Firma für den Rest des Jahres 2021 und im 2022 negativ beeinflussen. Der Laufschuhhersteller warnt vor möglichen existenzbedrohenden Auswirkungen für sich und seine Zulieferer. «Jeder der genannten Gründe könnte zu ihrer oder unserer finanziellen Notlage oder zur Insolvenz führen.»

On dementiert