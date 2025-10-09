BCM-Awards: Schweiz gewinnt einen Grand Prix

Publiziert am 09.10.2025

Den Grand Prix holte «Das Jahrhundertmagazin» der Nagra – Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in Zusammenarbeit mit der Agentur Schroten. Die weiteren Goldpreise gingen an die «Defining Class» Content-Kampagne von Mercedes-Benz Schweiz mit mehreren Agenturen sowie den Helsana-Ratgeber «Allergien» von Helsana Versicherungen und Raffinerie.

Insgesamt wurden 39 Goldpreise und drei Grands Prix an Unternehmen und Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum vergeben. Die Awards umfassten erstmals drei Kategorien: den etablierten BCM-Award, «Best of Corporate Print» (BCP) und «Best of Influencer & Content Creators» (BICC). Die Zürcher Agentur Schroten erhielt neben dem Grand Prix auch einen Goldpreis.

«Ein hervorragendes Ergebnis für unsere Länderwertung in diesem Jahr – insbesondere dank des Grand Prix-Gewinns durch das Jahrhundertmagazin», kommentierte Guido Von Deschwanden, Schweiz-Vorstand des CMF. Über die Preisvergabe entschieden Fachjurys mit mehr als 200 Juroren, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)

Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.