09.10.2025

BCM-Awards

Schweiz gewinnt einen Grand Prix

Das Content Marketing Forum hat am Donnerstagabend in München die 23. Best of Content Marketing Awards verliehen. Schweizer Projekte erhielten dabei nebst einem Grand Prix auch drei Goldpreise.
Freuen sich: die Gold-Gewinnerinnen und -Gewinner. (Bild: zVg)
Den Grand Prix holte «Das Jahrhundertmagazin» der Nagra – Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in Zusammenarbeit mit der Agentur Schroten. Die weiteren Goldpreise gingen an die «Defining Class» Content-Kampagne von Mercedes-Benz Schweiz mit mehreren Agenturen sowie den Helsana-Ratgeber «Allergien» von Helsana Versicherungen und Raffinerie.

Insgesamt wurden 39 Goldpreise und drei Grands Prix an Unternehmen und Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum vergeben. Die Awards umfassten erstmals drei Kategorien: den etablierten BCM-Award, «Best of Corporate Print» (BCP) und «Best of Influencer & Content Creators» (BICC). Die Zürcher Agentur Schroten erhielt neben dem Grand Prix auch einen Goldpreis.

«Ein hervorragendes Ergebnis für unsere Länderwertung in diesem Jahr – insbesondere dank des Grand Prix-Gewinns durch das Jahrhundertmagazin», kommentierte Guido Von Deschwanden, Schweiz-Vorstand des CMF. Über die Preisvergabe entschieden Fachjurys mit mehr als 200 Juroren, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/cbe)

Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.


