Schweiz Tourismus: Schweiz wird für eine Woche zur Influencer-Hochburg

Schweiz Tourismus (ST) lädt nächste Woche zum «Switzerland Tourism Influencer Summit», einer internationalen Konferenz für namhafte Influencer, in der Region Montreux. Als erste nationale Tourismusorganisation setze ST mit diesem Mittel einen hohen Standard beim Influencer Marketing. Gleichzeitig sorge Schweiz Tourismus für eine konzentrierte Präsenz auf Social Media, schreibt die Tourismusorganisation in einer Mitteilung.

Laut Schweiz Tourismus hat sich Influencer Management von einer Nischendisziplin zu einem festen Teil jeder Marketingkampagne entwickelt. Influencer sind Personen, die professionell in Blogs, auf Instagram, Twitter und Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen ihre Beiträge platzieren. Die Posts werden von Fans und Follower verfolgt, was den Social Media Stars zu Einfluss – auf Englisch Influence – verhilft. Im Tourismus spielen Influencer gemäss ST eine zunehmend wichtige Rolle. Für Tourismusorganisationen sei es jedoch eine Herausforderung, die richtigen Influencer zu identifizieren und für ihre Destinationen zu gewinnen.

Neue Wege beim Influencer Management

Schweiz Tourismus beschreitet als erste nationale Tourismusorganisation einen neuen Weg beim Influencer Management. Mit dem «Switzerland Tourism Influencer Summit» vom 26. bis 31. August veranstaltet ST eine internationale Tourismus-Influencer-Konferenz. Ziel sei es, ST international als kompetente und fortschrittliche Organisation zu positionieren, die weltweit nur mit den besten Influencern zusammenarbeite, heisst es in der Mitteilung. Die 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus 21 Ländern. Es handle sich um eine «handverlesene Gruppe an Spezialistinnen und Spezialisten, die zu den führendsten in ihrem jeweiligen Fachgebiet zählen».

Konferenz und Entdeckungstour in einem

Der Influencer Summit von Schweiz Tourismus besteht aus zwei Teilen. Von Sonntag bis Dienstag treffen sich alle Influencer in Vevey zur Fachkonferenz mit Touren, Erfahrungsaustausch, Workshops und Referaten. Im Vordergrund steht hier die Weiterbildung.

Im zweiten Teil reisen die Influencer von Dienstag bis Freitag in eine Destination in der Schweiz, wo sie Schweizer Inhalte für ihre eigenen Social-Media-Plattformen produzieren. Die Wander-Spezialisten fahren beispielsweise nach Crans-Montana oder die Kulinarik- und Lifestyle-Influencer nach Zürich. Immer wird dabei der Hashtag #inLOVEwithSWITZERLAND mitgetragen, was auf Social Media für eine «konzentrierte weltweite Beachtung» der Inhalte aus der Schweiz sorgen soll. (pd/as)