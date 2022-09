Die erste Schweizer Podcast-Konferenz Dezibel zeigt den aktuellen Stand des Audiobooms in der Schweiz auf und wohin die Reise geht. «Alle, die sich beruflich mit Podcasts beschäftigen oder sich dafür interessieren, erhalten an der Konferenz geballtes Know-how, viel Inspiration und die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen», wird Podcastschmiede-Gründer Nico Leuenberger in einer Mitteilung zitiert. Die Schweizer Podcastagentur bringe dazu namhafte Gäste nach Winterthur.

Eine der Speakerinnen ist etwa Audiopionierin Marie Dippold. Mit «Viertausendhertz» hat sie das erste deutsche Podcastlabel gegründet. An der Konferenz zeigt sie, wie ein Format entwickelt wird, das aus der Masse heraussticht.

An der Konferenz ist auch die wichtigste Playerin im globalen Podcastmarkt vertreten: Spotify. Wiebke Achterwinter produziert das Spotify-Original «Kaulitz Hills», einen der 20 erfolgreichsten deutschen Podcasts. Sie gibt einen Einblick in die Produktionsstätte «Spotify Studios» und weiss, wie ein Podcast richtig gross wird.

Wiebke diskutiert auf dem Dezibel-Panel unter anderem mit Mirja Gabathuler vom Tages-Anzeiger, die mit «Apropos» eines der erfolgreichsten Schweizer Daily-Formate geschaffen hat. Und mit Sabine Meyer vom «Beziehungskosmos», dem erfolgreichsten unabhängigen Podcast der Schweiz.

Strategie und Sound

Erfolgreiche Podcastformate fallen nicht vom Himmel. Audio-Strategie-Experte Stephan Schreyer wird in seiner Keynote aufzeigen, was es braucht, damit Corporate Podcasts nicht zum Content-Friedhof von morgen werden und weshalb Audio weiter gedacht werden muss.

Wie wichtig eine gute Audioqualität ist, zeigt Ausstatterin Yellowtec auf. Und für Hörgenuss sorgt Meng Tian von Department of Noise, den Experten für Audio Branding. Sie zeigt auf, wie ein Sounddesign gelingt, das in Erinnerung bleibt. Abgerundet wird die Konferenz von einer Live-Aufzeichnung des Podcasts «Rotzphase».

Tickets für Dezibel am 15. November sind für 80 Franken online erhältlich. (pd/cbe)