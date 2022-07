On: Schweizer Preise sind zum Davonlaufen

Wer im Schweizer Onlineshop des Zürcher Schuhherstellers On Produkte kauft, zahlt bis zu 51 Prozent mehr als in der EU, in Grossbritannien oder in den USA. Das schreibt die SonntagsZeitung. Sie hat auf den firmeneigenen Webshops die Preise von 19 verschiedenen Produkten für Frauen und Männer ausgewertet – Laufschuhe, Alltagsschuhe, Wanderschuhe, Kleider und Accessoires.

Der Schweiz-Zuschlag beträgt je nach Produkt und Land zwischen 15 und 51 Prozent. So kostet der von Tennisstar und On-Aktionär Roger Federer entwickelte Schuh «The Roger Pro» in der Schweiz 270 Franken, in Deutschland umgerechnet 198, in Grossbritannien 197 und in den USA 194 Franken.

On liefert keine stichhaltige Begründung für die grossen Preisunterschiede. Nordal Cavadini, Detailhandels- und Konsumgüterexperte der Beratungsfirma Oliver Wyman, sagt, es gehe offenbar «darum, die höhere Kaufkraft in der Schweiz abzuschöpfen. Das kann auf Dauer die Glaubwürdigkeit gegenüber den Konsumenten beeinträchtigen.» (pd/cbe)