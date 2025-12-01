01.12.2025

Rado

Schweizer Uhrenmarke eröffnet erste Boutique in Bangkok

Zur Eröffnung im Einkaufszentrum Central Park erschien der koreanische Schauspieler Ji Chang-wook, der seit 2023 als globaler Markenbotschafter für Rado tätig ist.
Schauspieler Ji Chang-wook und Rado-CEO Adrian Bosshard mit dem von Ji mitentwickelten Uhrenmodell. (Bild: zVg/
Publiziert am 01.12.2025

Ji Chang-wook durchschnitt gemeinsam mit Rado-CEO Adrian Bosshard und Mitgliedern des thailändischen Management-Teams das Band zur neuen Boutique. Gemäss einer Medienmitteilung erschienen zur Boutique-Eröffnung am 20. November in Bangkok auch hunderte von Fans aus verschiedenen Ländern, um den Schauspieler zu sehen.

Im Anschluss an die Boutique-Eröffnung fand im Einkaufszentrum CentralwOrld die offizielle Präsentation der Uhr «True Square Open Heart x Ji Chang-wook» statt. Das Modell wurde in Zusammenarbeit mit dem Markenbotschafter entwickelt. Die limitierte Edition umfasst 987 Stück.

Das Gehäuse besteht aus mattschwarzer Hightech-Keramik, der Glasboden aus Titan ist mit der Signatur Ji Chang-wooks versehen. Das Zifferblatt ist mit zwölf Rubinen besetzt. Die Uhr wird vom automatischen Rado-Kaliber R734 mit 80 Stunden Gangreserve angetrieben.

Ji Chang-wook hatte sich laut Mitteilung im Forschungszentrum von Rado mit den Produktionsschritten vertraut gemacht und dabei besonderes Interesse an Hightech-Keramik gezeigt. Die neue Boutique in Bangkok ist Teil der Expansionsstrategie von Rado in Südostasien. (pd/nil)


