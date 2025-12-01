Rado: Schweizer Uhrenmarke eröffnet erste Boutique in Bangkok

Ji Chang-wook durchschnitt gemeinsam mit Rado-CEO Adrian Bosshard und Mitgliedern des thailändischen Management-Teams das Band zur neuen Boutique. Gemäss einer Medienmitteilung erschienen zur Boutique-Eröffnung am 20. November in Bangkok auch hunderte von Fans aus verschiedenen Ländern, um den Schauspieler zu sehen.
Im Anschluss an die Boutique-Eröffnung fand im Einkaufszentrum CentralwOrld die offizielle Präsentation der Uhr «True Square Open Heart x Ji Chang-wook» statt. Das Modell wurde in Zusammenarbeit mit dem Markenbotschafter entwickelt. Die limitierte Edition umfasst 987 Stück.
Das Gehäuse besteht aus mattschwarzer Hightech-Keramik, der Glasboden aus Titan ist mit der Signatur Ji Chang-wooks versehen. Das Zifferblatt ist mit zwölf Rubinen besetzt. Die Uhr wird vom automatischen Rado-Kaliber R734 mit 80 Stunden Gangreserve angetrieben.
Ji Chang-wook hatte sich laut Mitteilung im Forschungszentrum von Rado mit den Produktionsschritten vertraut gemacht und dabei besonderes Interesse an Hightech-Keramik gezeigt. Die neue Boutique in Bangkok ist Teil der Expansionsstrategie von Rado in Südostasien. (pd/nil)