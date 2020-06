Rivella: Schweizer Vitaminwasser zum Sommerstart

«Focuswater» startet mit einer schweizweiten Sampling-Aktion in den Sommer. Während drei Monaten sind Promotoren in einem Elektroauto im «Focuswater»-Look in der Deutsch- und auch Westschweiz unterwegs und verteilen gekühlte Getränke. Sie besuchen dabei grössere Städte wie Zürich, Genf und Basel sowie auch kleinere Ortschaften, wie es in einer Mitteilung von Rivella heisst.

Zusammen mit der Aktion läuft derzeit ein Sommergewinnspiel, bei dem die Teilnehmenden viele Freizeitaktivitäten, sogenannte «Flowmomente», in der Schweiz gewinnen können. Ausserdem werden täglich Getränke verlost und es gibt regelmässig einen Besuch des «Flowmobils» zu gewinnen, heisst es weiter.

Mit der Sommerkampagne reagiere der grösste Schweizer Vitaminwasserhersteller auf den endenden Lockdown und absehbaren Trend, dass ein Grossteil der in der Schweiz wohnenden Menschen die Ferien im Inland verbringen wird. (pd/cbe)