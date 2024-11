Publiziert am 26.11.2024

Seit 2005 bietet Canal+ Switzerland seinen Abonnenten in der Westschweiz eigene TV-Kanäle. Im Rahmen der Entwicklung ihres Werbeangebots bietet die Gruppe den Schweizer Werbetreibenden ab dem 1. Januar den Zugang zu den Kanälen Canal+ und Canal+ Foot, teilt das Vermarktungsunternehmen Admeira mit. Bis dato war dieser Zugang nur über eine Buchung des französischen Werbefensters möglich.

Canal+ Switzerland diversifiziert damit seine Präsenz in der französischsprachigen Schweiz und bietet Schweizer Marken Werbeumfelder mit Premium-Inhalten und insbesondere Sportformaten, die sich an Werbetreibende richten, die Zielgruppen mit hoher Kaufkraft ansprechen möchten. Canal+ Switzerland hat Admeira mit der Vermarktung dieser beiden Kanäle betraut. Die Partnerschaft mit Goldbach für den Sender C8 bleibt bestehen.

«Wir freuen uns sehr, endlich ein Werbeangebot anbieten zu können, das sich an den Schweizer Markt richtet. Die Werbetreibenden werden nun von unserem hochqualifizierten und kaufkräftigen Publikum profitieren können. Was unsere Abonnenten betrifft, so werden sie relevante Werbung erhalten, die sie direkt betrifft», erklärt Myriam Rakib, Managing Director von Canal+ Switzerland, in der Mitteilung.

Frank Zelger, CEO Admeira ergänzt: «Wir sind stolz darauf, unser Angebot für unsere Kunden weiter auszubauen und die Erweiterung unseres Premium-Inventars voranzutreiben.» Admeira, das Ringier gehört, vermarktet die Sender der SRG im TV-Bereich. (pd/spo)