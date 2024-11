Weischer Cinema: Screens in Kinofoyers programmatisch buchbar

Publiziert am 05.11.2024

Durch die Zusammenarbeit zwischen Weischer Cinema Schweiz und der One Tech Group können Werbetreibende nun in über 40 Schweizer Städten ihre Kampagnen auf den Hoch- und Querformat-Bildschirmen der Kinofoyers programmatisch schalten. Das schreibt der Werbevermarkter in einer Medienmitteilung.

Attraktive Werbeflächen im Premium-Umfeld

Die durchschnittliche Verweildauer von Kinobesuchern im Foyer beträgt mindestens 15 Minuten. Diese bislang nur klassisch buchbare Werbefläche steht nun für flexible, programmatische Kampagnen zur Verfügung. Christof Kaufmann, CEO von Weischer.Cinema Schweiz, betont dabei besonders die Vorteile des Premium-Umfelds und der hohen Bildqualität.

Erweiterung des DOOH-Netzwerks

Die Integration der Kino-Screens erweitert das bestehende DOOH-Angebot der One Tech Group erheblich. Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director, verweist darauf, dass sein Unternehmen damit das grösste programmatisch buchbare DOOH-Inventar im D-A-CH-Raum anbietet. Neben Kinos umfasst das Portfolio bereits Standorte in Einkaufszentren, Bahnhöfen, Sportstätten und weiteren hochfrequentierten Orten.

Technische Integration

Für die technische Umsetzung zeichnet der Mediendienstleister Imaculix verantwortlich. Dessen Digital Signage System Cingerine ermöglicht die präzise Aussteuerung der programmatischen Kampagnen in den komplexen Anzeigesystemen der Kinofoyers. (pd/nil)