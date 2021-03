Livesystems: Screens neu auf BLS-Bahnhöfen

Livesystems hat sich bei der Ausschreibung der BLS mit ihren digitalen Screens gegen die Konkurrenz durchsetzen können. «Wir freuen uns sehr über das neuerliche Vertrauen der BLS», wird Christian Imhof, CEO der Livesystems DOOH, in einer Mitteilung zitiert. Die BLS, die zweitgrösste Bahn der Schweiz, hat bereits bei der Ausrüstung der Lötschberger-Züge und bei ihren neuen «Flirts» mit Passengertv auf Produkte aus dem Haus Livesystems gesetzt (persoenlich.com berichtete). «Mit der Digitalisierung der BLS -Bahnhöfe gewinnt unser gesamtes Werbenetz an Attraktivität», so Imhof.

Dieses Jahr folgt nun eine Reihe von Standorten im Aussenbereich von BLS-Bahnhöfen. Sie werden mit 75-Zoll Bildschirmen ausgestattet.

Vermarktung ab dem vierten Quartal

Rollouts sind bei mehreren BLS-Haltestellen im Gebiet der Stadt Bern geplant, zusätzlich bei den Bahnhöfen von Belp, Frutigen, Grenchen, Huttwil, Interlaken, Schwarzenburg, und Spiez. Weitere Standorte im S-Bahnnetz der BLS werden geprüft, wie es weiter heisst. Der Vermarktungsstart der neuen Werbeflächen ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen.

«Der Mix aus Informationen und Unterhaltung ist ein Zusatznutzen für die Reisenden an unseren Bahnhöfen», so Anja Méroz, stellvertretende Leiterin Marketingkommunikation bei der BLS. Content-Lieferantin für die News ist das Online-Newsportal Nau.ch, welches unter dem Dach der Livesystems Holding angesiedelt ist. (pd/cbe)