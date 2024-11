Publiziert am 19.11.2024

Das Medienhaus Ringier hat am Dienstag intern über Entlassungen bei Ringier Advertising informiert. Insgesamt wurden sechs Kündigungen in den Bereichen Brand Studio, Media Services und Sales Steering von Ringier Advertising ausgesprochen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ringier begründet den Schritt mit der verschärft herausfordernden Zeit, insbesondere im Printbereich.

Um als Unternehmen zukunftsfähig und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sei ein proaktives Gegensteuern unerlässlich. Dies beinhalte eine strategische Anpassung des Geschäftsmodells sowie eine Anpassung der Ressourcen. Für die betroffenen Mitarbeitenden gilt der Sozialplan von Ringer. (pd/wid)