Was bei herkömmlichen Taschenproduzenten der Zuschnitt ist, heisst bei Freitag «Bag Design». Für jede einzelne Tasche werden die schönsten und besten Motive aus den gebrauchten LKW-Planen geschnitten. Die Auswahl der Motive überlässt Freitag jetzt interessierten Userinnen und Usern.

Der Taschenhersteller hat sich mit der Digitalagentur Dept zusammengetan und den F-Cut, das neue, virtuelle Bag Design mit realem Taschen-Output erfunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Wer unter den wohl etwa 100'000 Freitag-Unikaten, die aktuell gerade irgendwo auf der Welt angeboten werden, also keines findet, das ganz genauso aussieht, wie es sollte, den bittet Freitag jetzt auf f-cut.ch an den Online-Zuschneidetisch. Mit vier virtuellen Schablonen und einer Auswahl von 20 bis 50 verschiedenen, digitalisierten LKW-Planen kann man sich ab sofort den Messenger Bag «F712 Dragnet» gestalten; nach dem ganz eigenen Geschmack, jenseits aller Design-Guidelines.

Der erste F-Cut wurde vor fast 20 Jahren vom damaligen Multimedia-Studenten Severin Klaus, mittlerweile Tech Director bei Dept, als Diplomarbeit erfunden, entworfen, programmiert und zusammen mit Freitag umgesetzt. Er sagt: «Vor über 20 Jahren durfte ich F-Cut als studentische One-Man-Show umsetzen – das jetzt mit Unterstützung eines fantastischen Teams sowohl auf Seiten Dept als auch auf Kundenseite neu zu denken und dabei die Möglichkeiten heutiger Technologie auszuschöpfen, ist ein grossartiges Privileg.» Dass er mit seinem Team bei Dept auch für die Neuentwicklung verantwortlich war, ist laut Mitteilung einer der Gründe, dass der F-Cut 2022 zeitgemässer und benutzerfreundlicher wurde – und trotzdem so gut funktioniert wie die Mutter aller digitalen Individualisierungsapplikationen von anno dazumal. (pd/cbe)