Migros: Selfie mit Greta Thunberg wieder gelöscht

Beim «Smile for Future»-Kongress der Klimajugend in Lausanne war die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nicht gut auf Journalisten zu sprechen (persoenlich.com berichtete). Umso offener zeigte sich die 16-Jährige in der Migros in Lausanne. Zusammen mit einem Migros-Mitarbeiter posierte sie für ein Selfie.

Das Foto fand den Weg auf Facebook. Die Migros habe das «Gipfeltreffen» der Klimabewegung «tatkräftig unterstützt», hiess es im Beitrag. Unverkaufte Lebensmittel wurden jeden Abend gratis an die Organisatoren abgegeben.

Der Facebook-Post wurde mittlerweile wieder gelöscht. «Greta war dieser Beitrag nicht bekannt», so Thunbergs Team gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Das Foto habe «aufgrund eines Missverständnisses» den Weg in die sozialen Medien gefunden. Die Migros zeigt sich reuig: «Wir haben zu wenig abgeklärt, wofür wir das Bild verwenden dürfen.» (cbe)