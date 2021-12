Radio Zürisee: Sender organisiert Events in neuer Location

Nach der über 15 Jahre dauernden Planungs- und Bauphase wird in den nächsten Wochen ein weiterer Gebäudeteil des neuen «Entra» in Rapperswil in Betrieb genommen. Unter dem Namen «KK Zürisee» (Kultur- & Kongresszentrum Zürichsee) wird ein neuer Veranstaltungsort mit einer Kapazität von bis zu 1000 Personen eröffnet, «der in seiner Form einmalig ist», wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Bereich der Publikumsveranstaltungen setzt die Location-Betreiberin Entra mit Radio Zürisee auf einen lokalen Partner, «der aufgrund seiner Nähe und guten Kontakten zu Künstlern aus dem Musik- und Comedybereich das KK Zürisee nachhaltig bespielen wird». Neben nationalen Künstlern sollen auch internationale Künstler und Shows nach Rapperswil kommen. In der Lancierungsphase sind zwischen 20 und 30 öffentliche Veranstaltungen pro Jahr geplant.

«Wir sind sehr stolz, mit dem KK Zürisee eine Location zur Verfügung stellen zu können, die den Bedürfnissen von Eventagenturen, Firmen und Veranstaltern öffentlicher Anlässe entspricht», wird Entra-Geschäftsführer Christian Meier in der Mitteilung zitiert. «Wir wollen unsere künftigen Gäste begeistern. Besonders freut uns, dass wir mit Radio Zürisee einen kompetenten Partner finden konnten, der das KK Zürisee mit spannenden und angesagten Acts füllen wird.»

Matthias Kost, CEO Radio Zürisee, ergänzt: «Die Möglichkeiten, die sich mit dem KK Zürisee ergeben, ergänzen unsere Eventstrategie optimal. Wir führen in unserer Loft bereits kleine und exklusive Veranstaltungen durch. Zudem sind wir für das Booking des Seenachtsfests verantwortlich. Mit dem KK Zürisee erweitern wir unser Angebot nahtlos, so dass wir neben grossen Namen auch junge Künstler auf ihrem Karriereweg bis zu den grossen Indoor-Veranstaltungen begleiten können. Wir freuen uns, mit attraktiven Veranstaltungen im KK Zürisee unseren Hörerinnen und Hörern einen Mehrwert bieten zu dürfen.»

Erste Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf, unter anderem Hazel Brugger, Bliss oder Massimo Rocchi. (pd/cbe)