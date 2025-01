ESC 2025: Senler betreut Social-Media für Song Contest

Publiziert am 02.01.2025

Die Agentur Senler werde für die Produktion von Social-Media-Inhalten für den Musikwettbewerb verantwortlich sein, der 2025 in Basel stattfindet. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Inhalte für TikTok, Instagram und YouTube

Die Aufgaben von Senler umfassen die Entwicklung und Umsetzung von Inhalten für TikTok, Instagram und YouTube. Dazu gehören Einblicke hinter die Kulissen, Videozusammenschnitte der Höhepunkte sowie interaktive Formate, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Agentur wird den Grossanlass nicht nur während der Veranstaltung selbst begleiten, sondern auch vor und nach dem ESC die digitale Präsenz des Wettbewerbs gestalten.

«Der Eurovision Song Contest ist ein einzigartiges Event mit einer unglaublichen Strahlkraft», wird Edi Estermann, Head of Communications ESC 2025, in der Mitteilung zitiert. Senler-CEO Metin Senler betont seine persönliche Verbindung zum Austragungsort: «Als gebürtiger Basler freue ich mich besonders darüber, dass die Veranstaltung in meiner Heimatstadt stattfindet.»

Die 2018 gegründete Agentur Senler hat Standorte in Zürich und Bern. Zu ihren bisherigen Projekten zählen Social-Media-Auftritte für Unternehmen wie Helvetia, Bell und Implenia. Die Agentur hat verschiedene Marken auf TikTok etabliert und auch Projekte im Metaverse umgesetzt. (pd/nil)