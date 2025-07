We Get Social Media: ShopVille Zürich verstärkt digitale Präsenz

Publiziert am 08.07.2025

Das Einkaufszentrum am Hauptbahnhof setzt verstärkt auf Social Media und arbeitet mit der Agentur We Get Social Media zusammen. Laut Mitteilung stehen dabei der Standort Zürich und die Menschen am HB im Mittelpunkt.

Der neue Auftritt setzt auf Reels, interaktive Aktionen und eine einheitliche Bildsprache. Dabei stehen laut Mitteilung der Standort Zürich und die Menschen am Hauptbahnhof im Mittelpunkt.

«Wir wollten zeigen, dass ShopVille mehr ist als nur ein Ort zum Einkaufen. Es ist der Ort, an dem sich Zürich trifft», wird Eliano Carluccio, Geschäftsführer von We Get Social Media, in der Mitteilung zitiert.

Die Teilnahmen am digitalen Glücksrad, einer browserbasierten Spielaktion mit Sofortgewinnen, stiegen gemäss Angaben im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent. Über 80 Prozent der Teilnahmen erfolgten mobil.

ShopVille Zürich HB bezeichnet sich als eines der meistbesuchten Einkaufszentren der Schweiz. (pd/cbe)