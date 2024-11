Focuswater: Sieben Athleten werden neu gesponsert

Publiziert am 06.11.2024

Sieben neue Athletinnen und Athleten stossen zur kommenden Wintersaison zu Focuswater. Nici Huber (Freestyle Board), Nico Bolinger (Freeski) und Ariane Burri (Freestyle Board) verstärken das Team in den Kategorien Big Air und Slopestyle. Für die Skicross-Wettkämpfe wurden Alex Fiva, Ryan Regez und Saskja Lack verpflichtet. Im Snowboard-Parallelslalom ergänzt Jessica Keiser die Focuswater-Familie.

Bereits im Team sind Colin Wili, der in den Disziplinen Freeski Big Air und Slopestyle antritt, sowie Pat Burgener in der Kategorie Freestyle Board Halfpipe, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Weltcup-Winter der Freestyle-Wintersportler wurde Mitte Oktober mit dem Big Air in Chur lanciert. Höhepunkt der Saison wird die Weltmeisterschaft im Engadin sein, bei der Focuswater als Official Partner auftritt. (pd/cbe)