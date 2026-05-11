Publiziert am 11.05.2026

Schweizweit sind gemäss einer Medienmitteilung von Coop rund 400 Aktivitäten geplant, darunter Reinigungsaktionen, Erste-Hilfe-Kurse und Lebensmittelrettung.

Neben dem Turnverband zählen das Schweizerische Rote Kreuz, WWF Schweiz, die Schweizer Tafel, die Pfadibewegung Schweiz und Pro Infirmis zu den Hauptpartnern; zudem beteiligen sich rund 780 Vereine an den Coop-Verkaufsstellen.

Wie in den Vorjahren können Kundinnen und Kunden vom 21. bis 30. Mai Spendenpakete mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten erwerben, die über die Schweizer Tafel an armutsbetroffene Menschen verteilt werden. 2025 wurden nach Coops Angaben rund 30'000 Pakete im Warenwert von 750'000 Franken abgesetzt.