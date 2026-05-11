Schweizweit sind gemäss einer Medienmitteilung von Coop rund 400 Aktivitäten geplant, darunter Reinigungsaktionen, Erste-Hilfe-Kurse und Lebensmittelrettung.
Neben dem Turnverband zählen das Schweizerische Rote Kreuz, WWF Schweiz, die Schweizer Tafel, die Pfadibewegung Schweiz und Pro Infirmis zu den Hauptpartnern; zudem beteiligen sich rund 780 Vereine an den Coop-Verkaufsstellen.
Wie in den Vorjahren können Kundinnen und Kunden vom 21. bis 30. Mai Spendenpakete mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten erwerben, die über die Schweizer Tafel an armutsbetroffene Menschen verteilt werden. 2025 wurden nach Coops Angaben rund 30'000 Pakete im Warenwert von 750'000 Franken abgesetzt.
Neu beteiligt sich auch die Coop-Tochter Interdiscount am «Tag der guten Tat»: Vom 25. bis 30. Mai kann man in allen Filialen alte Mobiltelefone abgeben. Die Geräte werden aufbereitet und weiterverkauft oder recycelt; der gesamte Erlös fliesst in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz an armutsbetroffene Familien in der Schweiz. (pd/nil)