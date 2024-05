Publiziert am 17.05.2024

Das Schweizer Start-up-Unternehmen D’Constructed dekonstruiert die «langweiligen Anzüge ab Stange», heisst es in einer Mitteilung. Unter der Leitung von Roger Weber, dem neuen CEO und Co-Owner, wurde die erste Frühlings- und Sommerkollektion lanciert. Entwickelt und designt hat sie die Kreativdirektorin Youn-Chong Bak.

Das Herzstück des neuen Geschäftsmodells ist der Online-Konfigurator. Damit lässt sich jeder Anzug nach persönlichen Vorlieben gestalten. Ob kürzere Hosenlänge oder breiteres Rever, hier verleihen die User dem Anzug den letzten Schliff.

Für die Entwicklung der Marke bis hin zum Gesamtauftritt zeichnet die Kreativagentur Vitamin 2 verantwortlich. In ko-kreativen Workshops wurde der Kern des «rebellischen Brands» geboren, heisst es weiter. Daraufhin definierten die St.Galler Markenstrategen die Marke in all ihren Facetten. Von der Brandstory bis hin zum Logo mit charakterstarken Elementen, das sich nicht nur als Absender etabliert. Als Icon wird es auch die Kollektionen prägen, von Innenfutter bis Anzugstasche.

In der Kommunikation dekonstruiert die Marke den konservativen Anzugsmarkt. Angefangen von der Positionierung als «Your Signature Suit» bis hin zum Namingkonzept der einzelnen Anzüge. Das Bild- und Filmmaterial für die erste Frühlings- und Sommerkollektion produzierte Vitamin 2 in Kapstadt mit einem «Fashion of the Year Photographer» und gestaltete damit einen Webshop.







Die Social Media Launch-Kampagne steht ganz unter dem Motto «Suit up. Go Loco» und versteht sich als Aufforderung an junge und junggebliebene Fashionistas, lustvoll aus der grauen Masse herauszustechen. (pd/wid)