Deliveries on Tuesday: Sihlcity wird zur Weihnachtswelt

Publiziert am 11.12.2024

Die Jahreskampagne, die Sihlcity durch CGI in verschiedene thematische Welten verwandelt, wird passend zur Weihnachtszeit fortgesetzt. Für die Winterkampagne hat Deliveries on Tuesday (DOT) ein modernes Winterparadies kreiert, das mit leuchtenden holografischen Kristallen und einem stimmungsvollen Wintergarten gestaltet wurde. Dieses modern interpretierte weihnachtliche Szenario, welches vor Ort sowohl innen als auch aussen umgesetzt wurde, dient als Grundlage für eine visuelle Kampagne, die das Erlebnis vor Ort digital erweitert.

In der Hauptkampagne wird die Weihnachtswelt von Sihlcity mit holografischen, leuchtenden Kristallen und einer modernen Interpretation von Weihnachten gestaltet. Sie schafft eine visuelle Verbindung zwischen dem digitalen Erlebnis und dem Besuch vor Ort. Im Fokus stehen der stimmungsvolle Wintergarten mit Glühwein und Soulfood sowie das Shoppingerlebnis in rund 80 Geschäften. Die visuelle Gestaltung umfasst atmosphärische Lichtanimationen, die im Atrium die Besucher in festliche Stimmung versetzen. Die Kampagne wird über Digital Out-of-Home, Screens vor Ort und digitale Kanäle ausgespielt, um eine hohe Reichweite zu erzielen.

Die Eventkampagne rückt besondere Highlights, wie den «Santa Claus on a Harley-Davidson» in den Fokus. DOT hat hierfür mit Hilfe von AI ein Sujet eines Nikolaus auf einer Harley entwickelt und dieses mit animierten Elementen auf Social Media und digitalen Werbemitteln inszeniert.

Für das Gewinnspiel «Winning Diamonds» wurde die visuelle Gestaltung der Hauptkampagne aufgegriffen. DOT entwickelte Diamant-Visuals, die sowohl als Still- als auch Bewegtbild zum Einsatz kommen und das weihnachtliche Erlebnis in Sihlcity ergänzen.

Mit dieser umfassenden Kampagne hat DOT laut einer Mitteilung die Verwandlung von Sihlcity weiterentwickelt und eine Verbindung zwischen digitalem und analogem Erlebnis geschaffen. (pd/cbe)