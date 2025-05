Studio Thom Pfister: Simmentaler Bier im neuen Gewand

Publiziert am 14.05.2025

Zum Auftrag gehörten ein umfassendes, neues Design-System für die Biermarke, die Etiketten und das «Brewhouse», teilt Studio Thom Pfister mit. Verschiedene Elemente wie die Kuh mussten übernommen werden.

«Unser grösstes Marketing-Experiment seit der Gründung vor zehn Jahren. Nach sieben Jahren und vielen neuen Produkten sowie den Grossprojekten «Simmentaler Brewhouse» und dem Neubau im Simmental, ist es an der Zeit, wieder mal etwas Ordnung in das Branding zu bringen», erklärt Tristan Mathys, Co-Founder der Simmentaler Braumanufaktur in einer Mitteilung. (pd/spo)