Hotelplan Suisse: Simon Göldi wird Marketingleiter

Simon Göldi übernimmt per 15. März 2021 die Position des Head Marketing bei Hotelplan Suisse. In seiner neuen Funktion verantwortet er sämtliche Marketingaktivitäten der Marken Migros Ferien, Hotelplan und Travelhouse. Die das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, wird er direkt an Nicole Pfammatter, Director Distribution & Marketing Hotelplan Suisse, rapportieren.

CRM-Spezialist Göldi bringe viel Erfahrung und Wissen in den Themen Customer Insights sowie Data Driven Marketing mit. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung zum Reiseberater bei Danzas Reisen arbeitete der heute 46-Jährige unter anderem als Head of Brand Management Shops & Lastminute.ch bei Kuoni. Zuletzt war er als COO & Partner beim Startup Signifikant Solutions tätig. (pd/eh)