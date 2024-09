Škoda Schweiz: Sina Frei wird Markenbotschafterin

Publiziert am 20.09.2024

Sina Frei ist die neue Markenbotschafterin von Škoda Schweiz. Markus Kohler, Brand Director Škoda Schweiz, freut sich gemäss einer Mitteilung: «Mit Sina Frei haben wir eine Markenbotschafterin an unserer Seite, welche dieselben Werte wie Škoda vorlebt – sympathisch, bodenständig und nahbar. Sie passt mit ihrer offenen Art, ihrem leidenschaftlichen Sportgeist und ihrem grossen Talent perfekt zu unserer Marke.»

Auch für Sina Frei sei die Partnerschaft etwas Besonderes: «Mein erstes Auto war nämlich ein Škoda. Dieses habe ich ein Jahr zur Verfügung gestellt bekommen, als ich den Swiss-Cycling-Nachwuchspreis gewonnen habe. Da ich so überzeugt von der Marke Škoda war, habe ich das Auto nach diesem Jahr direkt abgekauft und übernommen.»

Als Markenbotschafterin ist Sina Frei neu mit einem Škoda Enyaq unterwegs. Für sie das erste Mal, dass sie vollelektrisch unterwegs sein wird. Sina Frei betont: «Ich fühle mich geehrt, mit solch einer grossen und bekannten Marke wie Škoda zusammenzuarbeiten und freue mich sehr auf die Erfahrungen, die ich zukünftig mit dem Enyaq machen darf. Denn Škoda lebt das Motto ‹We love Cycling› seit über 120 Jahren, was perfekt zu mir passt.» Die Übergabe des Autos fand am 3. September in der Amag Jona statt.

Die 27-jährige Sina Frei kam relativ spät zum Mountainbike-Sport, doch die Erfolge stellten sich schnell ein. Bereits vier Jahre nach ihrem ersten Rennen, gewann sie an den U17-Schweizermeisterschaften in den Disziplinen Mountainbike, Strasse und Cyclocross. In ihren Nachwuchsjahren wurde sie zudem fünfmal in Serie Europameisterin, gewann zwei WM-Titel und sicherte sich zweimal den Sieg im Gesamtweltcup. Auch der Wechsel in die Elite gelang reibungslos und brachte an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber und im gleichen Jahr an den Weltmeisterschaften einen 1. Platz in der Disziplin Short Track und einen 3. Platz im XCO-Rennen. Zudem gewann sie in diesem Jahr auch das prestigeträchtige Mehrtagesrennen Cape Epic in Südafrika. (pd/cbe)