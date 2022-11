In vielen Ländern ist Sky eine der führenden Marken im Streamingmarkt. Die Koproduktion der Erfolgsserie «Tschugger» (die exklusive Erstausstrahlung der Staffel zwei ist gerade erfolgt), die exklusive Ausstrahlung von HBO-Produktionen wie «House of the Dragon», eigene Sky-Originals wie «Babylon Berlin», «Der Pass» oder «Gangs of London» brachten Sky zuletzt auch in der Schweiz stark zunehmende Bekanntheit und Beliebtheit, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit Live-Übertragungen von Sport-Highlights, darunter Top-Spiele aus internationalen Fussballligen, Golf, Tennis und Formel 1 sowie der gerade lancierten News-Plattform sky-sport.ch biete Sky auch Sportbegeisterten «ein einzigartiges Streamingerlebnis».

Um das strategische Marketing zu forcieren, geht Sky kommunikativ künftig neue Wege und setzt ab sofort auf ein Agentur-Set-up aus bisherigen und neuen Partnern. Heimat Zürich ging aus dem entsprechenden Evaluationsverfahren als neue kreative Leadagentur hervor und übernimmt die Gesamtverantwortung sämtlicher Werbekampagnen in der Schweiz. (pd/cbe)