Accenture Interactive: Smart ernennt eine neue Digitalagentur

Accenture Interactive, Teil von Accenture (NYSE: ACN), wurde von Smart Europe, verantwortlich für Vertriebs-, Marketing- und After-Sales-Aktivitäten in den europäischen Märkten, zur digitalen Leadagentur für die Entwicklung und Implementierung einer neuen digitalen Marketing-Technologie und E-Commerce-Lösung ernannt. Dabei soll ein neuer Massstab der Interaktion an jedem Touchpoint einer Customer Journey geschaffen werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Smart habe erkannt, wie wichtig es sei, die Customer Journey «einfacher, personalisierter und effizienter» zu gestalten und habe Accenture Interactive ausgewählt, um gemeinsam die gesamte Erfahrung rund um den Fahrzeugkauf- und besitz neu zu definieren. Dabei profitiere Smart von dem technologieunabhängigen Ansatz und den Kompetenzen von Accenture Interactive. Die Agentur hat in der Schweiz Standorte in Zürich und Genf.

«Die umfangreiche Expertise und der konsequent kundenorientierte Ansatz von Accenture Interactive machen das Unternehmen zu unserem bevorzugten Partner bei der Neudefinition von Omnichannel-Commerce», wird Dirk Adelmann, CEO von Smart Europe, in der Mitteilung zitiert. «Als unsere Digitalagentur wird Accenture Interactive eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie für Smart in Europa spielen.»

Accenture Interactive übernimmt die Entwicklung einer Experience Plattform, welche die Elemente Marketing-Automatisierung, E-Commerce, CRM, Kundendatenplattformen, Integration Layer sowie die Implementierung eines modernen Frontend-Ansatzes umfasst. Diese Lösung ermöglicht eine Gesamtsicht auf den Kunden mit einer Omnichannel-Personalisierung in Echtzeit und stellt laut Mitteilung «eine nahtlose Kundenerfahrung» sicher.

Christian Barth, Managing Director und Marketing Transformation Lead für ASGR, Accenture Interactive: «Smart ist perfekt aufgestellt, um ein progressives digitales Ökosystem für seine Kunden zu schaffen, bei dem das Erlebnis im Vordergrund steht. Um dies zu erreichen, werden wir uns auf eine Neudefinition des Handelskonzepts und der täglichen Mobilität konzentrieren. Das Bestreben, die Werte und die Teamkultur der beiden Unternehmen sind klar auf das Erreichen dieses Ziels abgestimmt.» (pd/cbe)