Hair & Skin: Snowboard-Paar als Markenbotschafter

Die beiden Profisportler sollen als Markenbotschafter von Hair & Skin die Bedeutung von ästhetischer Pflege und Selbstbewusstsein betonen und dazu beitragen, die Tabuisierung von Haarverlust und Hautalterung zu durchbrechen, heisst es in einer Medienmitteilung.

In dieser Rolle sprechen Ladina Jenny und Dario Caviezel offen über ihre Einstellung zu ihrem äusseren Erscheinungsbild und teilen ihre persönlichen Erfahrungen mit den Behandlungen.

«Schritt zur optimalen Pflege»

Ladina Jenny (30) ist Vize-Weltmeisterin vom Jahr 2023, holte an der WM 2019 Bronze und stand 15 Mal auf einem Weltcup-Podest. Die Profisportlerin will sich wohl fühlen, im Schnee genauso wie im öffentlichen Rampenlicht. Im Rahmen der Kollaboration mit Hair & Skin hat sie eine Schweissbehandlung mit Botulinumtoxin machen lassen und ebenso ein Medical Needling sowie eine PRP-Behandlung: «Die Entscheidung für diese ästhetischen Behandlungen war für mich ein Schritt zur optimalen Pflege. Es geht mir nicht nur darum, auf dem Podest zu stehen, sondern mich auch in der eigenen Haut siegreich zu fühlen», lässt sich Jenny in der Medienmitteilung zitieren.

Der zweifache Weltcupsieger und Vize-Weltmeister Dario Caviezel (28) hat sich für eine Haartransplantation bei Hair & Skin entschieden, genauso wie für eine PRP-Behandlung und ein Medical Needling. «Die Haartransplantation sowie die ästhetischen Behandlungen sind für mich ein Ausdruck von Selbstpflege und Selbstbewusstsein. So wie ich mich im Wettkampf durchsetze, möchte ich, dass auch mein Äusseres meiner inneren Stärke entspricht», wird Caviezel zitiert.

«Transparent machen und demystifizieren»

Die Zusammenarbeit mit Ladina und Dario dauert vorerst bis November 2024. Die Snowboard-Profis werden dabei zusammen mit dem medizinischen Team auf glaubwürdige und verständliche Art auf Fragen und Bedenken in Zusammenhang mit Haarverlust und Hautverjüngung eingehen. «Mit der Partnerschaft wollen wir professionelle Haut- und Haarpflege transparent machen und demystifizieren», wird Miriam Otero von Hair & Skin in der Medienmitteilung zitiert. Das solle dazu beitragen, dass offener über Schönheitsbehandlungen gesprochen wird. (pd/nil)