Publiziert am 23.06.2025

Eigentlich ungewöhnlich: Das jüngste Erfolgsmedium – der Podcast – wirbt neu mit einem der traditionellsten Werbemittel, dem Plakat. So bewirbt der Nebelspalter-Verlag während zweier Wochen in der S-Bahn Zürich und Luzern (jeweils inklusive Agglomeration) sowie im ÖV in Basel-Stadt und Baselland seinen täglichen Podcast «Bern-einfach» mit Nebelspalter-Chef Markus Somm und Bundeshausredaktor Dominik Feusi.





Headline auf den Kleinplakaten: «76 Prozent der Journalisten sind links. Wir nicht». Die Kampagne läuft ausserdem animiert an mehr als 1300 Tankstellen in der Deutschschweiz. Ziel der Aktion: die monatlichen 250’000 Downloads der Sendung zu erhöhen.

Kreiert wurde die Kampagne inhouse sowie durch die Basler Grafikdesign-Agentur Schärer de Carli GmbH. (ma)