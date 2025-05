Publiziert am 26.05.2025

Die Migros hat am 23. und 24. Mai 2025 ihren 100. Geburtstag gefeiert und dabei 642 Filialen in der Schweiz in Erlebniswelten verwandelt. Promotion-Tools unterstützte die Migros und übernahm die logistische Umsetzung der Jubiläumsaktion, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.





Unter dem Motto «Merci – 100 Jahre Migros» sollten die Kundinnen und Kunden für ihre Treue honoriert werden. Promotion-Tools entwickelte gemeinsam mit der Kreativagentur Rawcut das Umsetzungskonzept basierend auf den Vorgaben der Migros. Das Design des Jubiläums stammte von der Agentur Wirz.

In einigen Filialen wurden Kunden bereits am Eingang begrüsst, in 80 ausgewählten Standorten standen Selfie-Wände bereit. Kinder erhielten kleine Geschenke, während die Kundschaft mit Kaffee und Gebäck bewirtet wurde. Zusätzlich bot das Personal Unterstützung beim Transport der Einkäufe an.

Die logistische Herausforderung bewältigte ein Team von sechs Spezialisten, das innerhalb von drei Tagen alle Paletten vorbereitete. Der Transport in die gesamte Schweiz erfolgte mit 21 Sattelschleppern, wobei jede Palette individuell zusammengestellt wurde. (pd/awe)