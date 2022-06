Migros

Teils wuchtiges Nein zu Bier und Wein

Die Stimmenden haben sich gegen die Aufhebung des Verkaufsverbots von Alkohol ausgesprochen.

Ernüchterung bei der Migros: Die Stimmenden haben sich in allen Migros-Genossenschaften gegen die Aufhebung des Verkaufsverbots von Alkohol ausgesprochen. Am deutlichsten war die Ablehnung in der Genossenschaft Zürich.