Clear Channel: So klingt die Natur auf der Strasse

Vom 31. Oktober bis 12. November 2021 treffen sich 20'000 Staatsoberhäupter und Delegierte aus aller Welt in Glasgow, um Lösungen für die weltweite Klimakrise zu diskutieren. Conservation International und Clear Channel bringen anlässlich der COP26 in Glasgow die Klänge der Natur weltweit auf die Strassen – auch in der Schweiz.

Conservation International lanciert die OOH-Kampagne «Hear me while you can», um sicherzustellen, dass die Natur auf der COP26 gehört wird und der Welt zu zeigen, was verloren geht, wenn wir die Natur nicht schützen.

Clear Channel unterstützt die Kampagne mit kostenloser Ausspielung auf ihren Screens in Europa, Nord- und Südamerika und Asien, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Aussenvermarkter lädt weltweit Millionen von Passanten ein, inne zu halten und mittels QR-Code einigen der majestätischsten Klanglandschaften der Natur zuzuhören – vom Amazonas-Regenwald bis zur südafrikanischen Savanne, von den Bergen Südostasiens bis zum Nordpazifik.

Diese globale Pro-Bono-Out-of-Home-Kampagne baut laut Mitteilung auf dem langjährigen Engagement von Clear Channel auf, die einzigartigen Stärken von OOH zu nutzen, um einigen der drängendsten Probleme unserer Zeit eine Stimme zu geben – in diesem Fall dem Klimawandel. Zudem ist Clear Channel Unterzeichner des UN Global Compact und hat sich dazu verpflichtet, Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen voranzutreiben und bis zum Jahr 2050 weltweit CO2-neutral zu sein. (pd/cbe)