Aroma: So sieht der neue Hub von Edelweiss aus

Publiziert am 25.08.2026

Die Kreativagentur Aroma hat für die Fluggesellschaft Edelweiss einen neuen Hub am Flughafen Zürich konzipiert und umgesetzt, der als Kompetenzzentrum und Markenwelt dient. Das Gesamtkonzept verbindet Markenkommunikation, Customer Journey, Schulung, HR und Eventnutzung an einem Standort und richtet sich an Mitarbeitende, Partner und Gäste, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im öffentlich zugänglichen Bereich steht die Reisewelt von Edelweiss im Zentrum. Interaktive Anwendungen wie ein Geo-Quiz, Inszenierungen sowie Bilder ausgewählter Destinationen sollen die Vielfalt des Angebots vermitteln. Postkarten, verschiedene Sitzmöglichkeiten und ein Kaffeeangebot ergänzen den Bereich. Eine «Heritage Wall» rückt zudem unter anderem das Angebot rund um Sportgepäck in den Fokus.

Im nicht öffentlich zugänglichen ersten Obergeschoss befindet sich der Schulungs- und Arbeitsbereich. Dort werden Themen wie Customer Journey, Sustainability, Produktevielfalt und Cabin Interior vermittelt, unterstützt unter anderem durch eine interaktive Flugzeugwand und Screens. Zwei Schulungsräume, Besprechungsboxen und eine Teeküche stehen für Schulungen, Austausch und Arbeit zur Verfügung.

Für Aroma habe die Aufgabe darin bestanden, Markenkommunikation, Wissensvermittlung, Arbeitswelt und Eventnutzung in einem gemeinsamen räumlichen Konzept zusammenzuführen, wie die Agentur mitteilt. Der Hub verfügt über zwei Eingänge sowie einen Aussenauftritt, wodurch er auch über seine eigentliche Fläche hinaus sichtbar werde. Zum Konzept gehört zudem eine Lounge mit Postkartenwand, die als informeller Begegnungsort dient. (pd/spo)