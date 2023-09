Secondhand Day: So vielfältig ist die Secondhand-Szene

Online-Marktplätze, Secondhandshops, Tauschbörsen oder Repair-Stationen, sogenannte «Circular Heroes», machen am 23. September erneut mittels Spezialaktionen auf nachhaltigen Konsum aufmerksam, heisst es in einer Mitteilung.

Eines der Highlights des diesjährigen Secondhand Day findet von 12 Uhr bis 18 Uhr im Maison Shift in Zürich statt. Die Veranstaltung zielt darauf ab, das Bewusstsein für nachhaltige Fashion und Secondhand zu fördern, Lösungen und Konzepte zu diskutieren, Informationen bereitzustellen und Gelegenheiten zur Vernetzung anzubieten. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich im sogenannten World Café bei verschiedenen Diskussionsrunden mit Expertinnen und Experten auszutauschen oder am anschliessenden Panel teilzunehmen. Dabei werden Fragen rund um die Themen nachhaltigen Konsum, ReUse und zukünftige Verbesserungsmassnahmen erörtert. Die spannendsten Erkenntnisse aus dem World Café werden in einem abschliessenden Panel mit den Besucherinnen und Besuchern vertieft.

Zusätzlich wird ein VIP-Flohmarkt veranstaltet, auf dem man Kleidungsstücke bekannter Schweizer Persönlichkeiten wie Hecht, Stereo Luchs oder Crimer ergattern kann. Die Erlöse werden an Fashion Revolution Schweiz und Music Declares Emergency gespendet.

Neue Partner an Bord

Der Secondhand Day wurde vor vier Jahren von den drei Initianten Ricardo, Circular Economy Switzerland und Myclimate ins Leben gerufen. Die Initiative wird mittlerweile von zahlreichen Partnern unterstützt. Auch dieses Jahr mit an Bord sind als Hauptpartner die Mobiliar, Ricardo, Tutti.ch und Anibis.ch sowie als Netzwerkpartner Myclimate, Sustainable Switzerland, Impact Hub, Circular Economy Switzerland, Fashion Revolution Switzerland. Neu ist auch Twint als Netzwerkpartner dabei. Zudem hat der Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich das Patronat für den Secondhand Day übernommen.

Secondhand-Shops, Flohmärkte, Brockenhäuser, Upcycling-Stationen, Vintage-Läden wie auch Privatpersonen können sich weiterhin als Circular Heroes auf der Webseite anmelden. Hier können sich Interessierte für die Diskussionen im World Café anmelden. (pd/cbe)