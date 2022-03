Vom 5. bis 7. April findet die dritte Ausgabe des TV-Events Screenforce Academy statt. Der Event ist kostenlos und wird jeweils am Vormittag virtuell durchgeführt. Die deutsche Fernsehmoderatorin Viviane Geppert moderiert durch das Programm, das sich aus Keynote-Vorträgen, Cases und Talks zusammensetzt.

Die Referate halten Experteninnen und Experten aus den führenden TV-Vermarktungsunternehmen und deren Mutterhäusern sowie aus externen Unternehmen. Zielgruppe sind Berufsanfängerinnen, Studierende, junge Marketer und alle Interessierten aus den Bereichen Medien, Marketing, Journalismus und Kommunikation.

Auch in diesem Jahr lasse sich das Programm sehen, wie es in einer Mitteilung heisst. Patrick Esume (Ran-Football-Experte auf ProSieben und ProSieben Maxx) spricht darüber, wie der Superbowl neue Massstäbe im TV und Streaming setzt, während die Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Technischen Universität München (TUM), Alena Buyx, über Medien und Verantwortung referiert. Und Thilo Mischke, Journalist, Autor und TV-Moderator (unter anderem ProSieben Doku-Reihe «Uncovered»), behandelt in einem Talk das Thema investigativer Journalismus.

Zur Anmeldung und Teilnahme geht es hier.