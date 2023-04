Porsche feiert dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Dabei entwickelt PHD Schweiz (Omnicom Media Group Schweiz) für ihre Kundin Kommunikationsmassnahmen über diverse Touchpoints, verteilt aufs ganze Jahr.

Um den dynamischen, modernen und innovativen Charakter der Marke zu unterstreichen, haben PHD und der Sportwagenhersteller in Zusammenarbeit mit Disturbed Media Group, Porsche-Modelle als Hologramme zum Leben erweckt. Mitten in der Stadt Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Zu sehen sind diese Modelle im Hauptbahnhof Zürich bis am 29. April.

Mit der holografischen Technologie in Ultra-HD-8K-Bildqualität ist es möglich, in die Porsche-Welt einzutauchen und den Pioniergeist sprichwörtlich zu erleben. Darüber hinaus bietet das Erlebnis direkt die Möglichkeit, via QR-Code mit dem Brand zu interagieren.

Verantwortlich bei Porsche Schweiz: Benjamin Bieber, Nathalie Busslinger; verantwortlich bei PHD Schweiz (Mediaagentur): Judit Hunyadi; verantwortlich bei Disturbed Media Group (Technologie): Jake H. Cass. (pd/cbe)