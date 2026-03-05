Publiziert am 05.03.2026

Die CSS Versicherung arbeitet mit der Zürcher Social-Media-Agentur What the Duck zusammen, um ihre rund 100 lokalen Agenturen auf Plattformen wie LinkedIn und Instagram sichtbarer zu machen. Im Pilotprojekt mit sechs Agenturen wurden einheitliche Formate entwickelt, die die Agenturen selbst mit regionalem Content umsetzen.

Die Formate halten das CSS-Branding und betonen lokale Eigenheiten. Workshops definierten Strategien und lieferten Vorlagen sowie Equipment wie Gimbal und Ringlicht, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Früher konnten lokale Agenturen der CSS vorwiegend über lokale Sponsoringaktivitäten kommunizieren. Neu können sie auf Social Media Gesicht zeigen und Menschen mit nahbarem und informativem Content überzeugen», wird Matthias Koller, Geschäftsführer von What the Duck, zitiert. Ziel sei es, die Agenturen als kompetent, sympathisch und nahbar zu positionieren. (pd/cbe)