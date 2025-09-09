Publiziert am 09.09.2025

PET-Recycling Schweiz hat eine sechsmonatige Sensibilisierungskampagne auf Social Media durchgeführt. Die von den Agenturen House of Influence, TrueStory und Furthur umgesetzte Kampagne startete im März anlässlich des Global Recycling Day und wurde über den Sommer in mehreren Wellen ausgespielt, heisst es in einer Mitteilung.

House of Influence setzte auf elf Influencerinnen und Influencer aus der Deutsch- und Westschweiz, die auf ihren Accounts regelmässig Comedy, Sport, Lifestyle und Travel-Content erstellen. Zusammen weisen Sie über 1,5 Millionen Followers auf. Die Content Creators produzierten Beiträge für TikTok und Instagram und animierten ihre Community PET-Flaschen richtig zu recyclen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von William Reais (@williamjeffreais)

TrueStory entwickelte und produzierte drei kurze, aufmerksamkeitsstarke Videos für Instagram und TikTok. Anhand konkreter Alltagsbeispiele – etwa Musik streamen, Kaffee kochen oder warm duschen – visualisieren die Clips mit Split-Screens die Einsparung auf verständliche und unterhaltsame Weise. Der Vergleich basiert auf dem Energierechner von pet.ch, der gezielt ins Zentrum der Kampagne gerückt wurde

Furthur orchestrierte die strategische Verbreitung der Influencer-Beiträge sowie des Leitvideos über die Meta- und TikTok-Kanäle. Ziel war es, über die Meta- und TikTok-Kanäle eine breite Durchdringung und Sensibilisierung zu erreichen. Der Fokus lag auf einer jungen Zielgruppe, die Getränke, aber auch Social-Media-Inhalte, unterwegs konsumiert. (pd/spo)