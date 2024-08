Ticino Turismo: Sommer verlängern dank Tessiner Gelati

Publiziert am 26.08.2024

Neben den Tessinerinnen und Tessinern, die wieder schneller nordwärts fahren können, wird die Wiederaufnahme der schnellen Verbindungen durch den Gotthard am 2. September auch dem Touristenstrom einen Schub verleihen und das Tessin für Gäste aus der restlichen Schweiz wieder zugänglicher machen. Das nimmt Ticino Turismo zum Anlass, um die Kampagne «Dein Sommer geht weiter» fortzusetzen, wie die Promotionsorgnisation in einer Medienmitteilung schreibt.

Im Rahmen ihrer Sommerverlängerungskampagne verteilt Ticino Turismo am kommenden Wochenende 1000 Wasserglaces in Rapperswil am Zürichsee. Neben dieser Abkühlung können Pedalomieterinnen und -mieter an einer Verlosung teilnehmen und die Gewinner des ersten und zweiten Preises tatsächlich von der Sommerverlängerung im Tessin profitieren. (pd/nil)