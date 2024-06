Burki Scherer: Sommerpromotion für Emmi Caffè Latte zum Jubiläum

Publiziert am 11.06.2024

Zum runden Geburtstag lanciert Emmi Caffè Latte eine On-Pack-Sommerpromotion. Umgesetzt hat sie die Agentur Burki Scherer. Kern der Kampagne ist ein Wettbewerb mit Preisem im Gesamtwert von 200'000 Schweizer Franken. Ein QR-Code auf den Getränkebechern des Promotions-Sortiments führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Microsite, wo sie während 14 Wochen um Preise spielen können rund um das Thema «on the go». So gibt es etwa einen vollelektrischen Mini Cooper zu gewinnen, 20 Langstreckenflüge von Edelweiss, 20 eBikes von Diamant oder täglich mehr als 20 Sofortpreise wie Geschenkkarten von Brack.ch oder Emmi Caffè Latte Kühltaschen.

Das Gewinnspiel erreiche für Emmi Caffè Latte schweizweit eine maximale Reichweite. Die Promotion wird mittels klassischer Out-of-Home- und DOOH-Kampagne begleitet und von umfangreichen Aktivitäten auf Social Media sowie an den Verkaufsstellen unterstützt. Die Promotionskampagne ist auch an Events wie dem Energy Air, der Emmi Caffè Latte Beachvolley-Tour oder mit dem Celebration-Bus an der eigenen Privatparty präsent. (pd/nil)